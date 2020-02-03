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Сборные по баскетболу

FIBA в марте предоставит доклад о визите в Екатеринбург, претендующий на женский КМ-2022

Окончательное решение о месте проведения турнира будет также принято на заседании центрального бюро
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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA) посетила с инспекционным визитом Екатеринбург, который претендует на проведение женского Кубка мира 2022 года - доклад о результатах визита будет представлен в марте. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

"Комиссия FIBA посетила Екатеринбург, доклад о визите будет представлен в марте на заседании центрального бюро", - заявили в организации.

Как ранее заявил ТАСС президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, главным конкурентом России в борьбе за право проведения турнира является Австралия.

Окончательное решение о месте проведения турнира будет также принято на заседании центрального бюро.

Женский Кубок мира проводится с 1953 года (до 2014 года он носил название чемпионат мира по баскетболу), турнир проводится раз в четыре года. Россия ни разу не принимала женский Кубок мира, в 1959 и 1986 годах соревнования проводились на территории СССР. Действующим победителем Кубка мира является сборная США.

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