Кремлев: Георгий Кушиташвили исключен из сборной России по боксу

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Георгий Кушиташвили, арестованный по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, исключен из сборной России по боксу. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. По информации ТАСС, при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников, а при обыске у него был обнаружен кокаин. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд арестовал Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков сроком до 1 апреля.