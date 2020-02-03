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Бокс

Кремлев: Георгий Кушиташвили исключен из сборной России по боксу

Спортсмен арестован по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Георгий Кушиташвили, арестованный по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, исключен из сборной России по боксу. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. По информации ТАСС, при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников, а при обыске у него был обнаружен кокаин. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд арестовал Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков сроком до 1 апреля.

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"Кушиташвили исключен из сборной России. Он уже не будет участвовать в мероприятиях сборной", - сказал Кремлев.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионатах России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером соревнований, в 2019-м - серебряным. На чемпионате мира - 2019 в Екатеринбурге он дошел до 1/4 финала. 

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