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Зимние олимпийские виды спорта

Российские биатлонисты вернулись с юниорского чемпионата мира не в полном составе

Карим Халили сразу отправился на Кубок IBU, который пройдет в итальянском Мартелло с 8 по 9 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону вернулась из Швейцарии, где прошли юниорский и юношеский чемпионаты мира, не в полном составе. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

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Самолет с национальной командой на борту совершил посадку в понедельник вечером в Шереметьево.

В терминале аэропорта команду встретили родители спортсменов, их личные тренеры и журналисты. Российская команда вернулась с соревнований не в полном составе, Карим Халили сразу отправился на этап Кубка IBU, который пройдет в итальянском Мартелло с 8 по 9 февраля (первоначально он должен был состояться в немецком Арбере, но был перенесен из-за дождя и теплой погоды).

Сборная России по итогам соревнований в Ленцерхайде разделила первое место с командой Норвегии в медальном зачете. Спортсмены завоевали девять медалей - пять золотых, три серебряные и одну бронзовую.

Двукратной чемпионкой мира в составе сборной России стала Анастасия Шевченко. Также золотые медали россиянам принесли Анастасия Халиуллина (юниоры) в индивидуальной гонке на 12,5 км, Алексей Ковалев (юноши) в спринте на 7,5 км и мужская юниорская сборная России в составе Кирилла Бажина, Даниила Серохвостова, Вадима Истамгулова и Карима Халили, ставшая лучшей в эстафете 4 по 7,5 км.

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Зимние олимпийские виды спорта
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