Адвокат Бишенов будет представлять интересы обвиняемого в применении допинга борца Махова

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов, чья проба "А" дала положительный результат на допинг, нанял для защиты своих интересов московского адвоката Алима Бишенова. Об этом ТАСС сообщил источник в команде Махова.

3 февраля стало известно, что в допинг-пробе Махова во внесоревновательный период был обнаружен гормон роста.

"Интересы Биляла будет представлять известный московский адвокат Алим Бишенов", - сообщил источник.

Махов является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе, на чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе он выступал сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, завоевав две бронзовые медали.