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Допинг в спорте

Адвокат Махова призвал не торопиться с обвинениями борца в применении допинга

В понедельник стало известно, что в допинг-пробе трехкратного чемпиона мира обнаружен гормон роста

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Алим Бишенов, адвокат трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе россиянина Биляла Махова, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, призвал не торопиться с обвинениями в адрес борца до окончания расследования по этом делу. Об этом Бишенов сообщил ТАСС.

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3 февраля стало известно, что в допинг-пробе Махова во внесоревновательный период был обнаружен гормон роста. По словам президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, допинг-офицеры сделали забор пробы в пять утра, когда спортсмен находился дома.

"По моему мнению, категорические выводы о том, какое это вещество, в каких пропорциях и какого происхождения, преждевременны, - заявил Бишенов. - Да, у Биляла были отобраны допинг-пробы, с результатами которых мы в настоящее время знакомимся. Разбирательство по этому поводу находится в активном статусе, и я бы повременил с выводами, в том числе, например, до комиссии, на которой и результаты допинг-тестов и объяснения спортсменов внимательно исследуются перед постановкой конечного вывода".

Махов является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе, на чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе он выступал сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, завоевав две бронзовые медали в греко-римской борьбе и одну бронзовую награду в вольной борьбе.

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Допинг
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