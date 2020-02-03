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Летние олимпийские виды спорта

Солдатова пропустит московский этап Гран-при по художественной гимнастике

Личный тренер спортсменки Анна Дьяченко сообщила, что она еще не набрала форму
Александра Солдатова Татьяна Валько/ТАСС
Описание
Александра Солдатова
© Татьяна Валько/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не выступит на московском этапе Гран-при, спортсменка еще не набрала форму. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

Московский этап Гран-при пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 7 по 9 февраля, это будет первый взрослый международный старт в олимпийском сезоне.

"Александра Солдатова не выступит на московском Гран-при, потому что не восстановилась", - сообщила Дьяченко.

Как сообщили ТАСС во Всероссийской федерации художественной гимнастики, на турнире в Москве выступят Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Анастасия Гузенкова, в групповых упражнениях - Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Анастасия Близнюк, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова.

Солдатова была включена в предварительный состав сборной России на чемпионат мира 2019 года, который проходил в Баку с 16 по 22 сентября, однако за несколько дней до старта была заменена Селезневой. Солдатова 8 сентября потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.

21-летняя Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль, еще четыре раза становилась серебряным призером.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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