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КХЛ

"Металлург" обыграл "Авангард" и прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ

Благодаря победе "Металлург" поднялся на седьмую строчку в Восточной конференции

ТАСС, 3 февраля. Магнитогорский "Металлург" на своем льду переиграл омский "Авангард" со счетом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в присутствии 6881 зрителя.

Победную шайбу за 20 секунд до окончания овертайма забросил Николай Кулемин. Также в составе "Металлурга" отличился Виктор Антипин (43-я минута). У "Авангарда" точным броском отметился Егор Мартынов (35). Команды встретились в четвертый раз в текущем сезоне, оба клуба одержали по две победы.

"Авангард" уже обеспечил выход в плей-офф КХЛ и находится на втором месте в Восточной конференции, набрав 78 очков после 56 матчей, клуб потерпел третье поражение подряд. "Металлург" располагается на седьмой позиции в той же конференции, имея на своем счету 58 очков после 54 игр. В следующем туре "Авангард" 11 февраля встретится дома с казанским "Ак Барсом", в этот же день "Металлург" в гостях сыграет с московским "Спартаком".

Ранее в понедельник хабаровский "Амур" продлил победную серию до четырех встреч, выиграв в гостях у "Адмирала" из Владивостока (4:0). Новосибирская "Сибирь" в домашнем матче обыграла екатеринбургский "Автомобилист" (3:2 Б).

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