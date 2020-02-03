СМИ: ЦСКА интересуется футболистом английского "Бернли" Выдрой

ТАСС, 3 февраля. Московский ЦСКА заинтересован в приобретении чешского форварда английского "Бернли" Матея Выдры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

По информации издания, ЦСКА стал главным претендентом на трансфер 27-летнего чеха после того, как сорвался его переход в шотландский "Рейнджерс". В России трансферное окно открыто до 21 февраля, а в большинстве европейских чемпионатах оно уже закрыто. По информации портала Transfermarkt, стоимость чешского нападающего составляет €5 млн.

В нынешнем сезоне Выдра провел девять матчей в составе "Бернли" во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Ранее он выступал за английские "Дерби", "Уотфорд", "Рединг", "Вест Бромвич", итальянский "Удинезе", бельгийский "Брюгге" и чешский "Баник". В составе сборной Чехии нападающий провел 26 матчей, в которых забил пять мячей.

"Бернли" находится на 11-м месте в чемпионате Англии, набрав 31 очко после 25 игр. ЦСКА располагается на четвертой позиции в российском чемпионате, имея на счету 34 очка после 19 матчей.