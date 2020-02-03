Борис Гришин возглавил рабочую группу по подготовке и проведению Игр стран СНГ в Казани

ТАСС, 3 февраля. Директор департамента государственного регулирования в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России Борис Гришин возглавил рабочую группу по подготовке и проведению Игр стран СНГ, которые пройдут в Казани в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Кандидатура Гришина была согласована на заседании рабочей группы по подготовке и проведению соревнований, которое прошло в Минске. Также в ходе заседания в рамках Совета по физической культуре и спорту участников стран СНГ был заслушан доклад российской делегации о ходе организации к проведению Игр, одобрен регламент соревнований и утверждена программа отбора и подготовки волонтеров. Сообщается, что следующее заседание рабочей группы пройдет в апреле.

Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, в них могут принять участие более 2000 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, которые поборются за 230 комплектов медалей в 21 виде спорта. Для проведения соревнований в Казани будут задействованы 15 спортивных объектов, церемонии открытия и закрытия Игр пройдут в спортивном комплексе "Баскет-холл". В рамках Игр планируется провести спортивный форум "СНГ - территория спорта", а также заседание совета министров спорта стран СНГ.