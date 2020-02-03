РФС вместе с руководством Приморского края работает над сохранением академии "Луча"

ТАСС, 3 февраля. Российский футбольный союз (РФС) и администрация Приморского края проводят совместную работу над сохранением детско-юношеской академии владивостокского "Луча". Об этом сообщила пресс-служба РФС, комментарий которой был предоставлен ТАСС.

"Луч" выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В декабре 2019 года сотрудники клуба приостановили трудовую деятельность из-за задержек по зарплате, также они обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой разрешить ситуацию. Позже "Луч" сообщил, что клуб начнет выплачивать долги по зарплате.

"В декабре прошлого года руководство ФНЛ встречалось с администрацией Приморского края для обсуждения вопросов финансирования "Луча". Предполагалось, что все долги будут закрыты до конца года, но на данный момент этого не сделано. Детско-юношеская академия "Луча" является структурным подразделением клуба, поэтому отсутствие финансирования профессиональной команды отразилось и на ней. Вместе с руководством края РФС работает над сохранением академии и созданием условий для ее стабильной работы", - говорится в заявлении пресс-службы.

На зимний перерыв "Луч" ушел, занимая 15-е место в турнирной таблице с 26 очками в 25 матчах. Матчи 26-го тура пройдут в марте 2020 года, "Луч" на выезде сыграет с "Чайкой" (Ростовская область).