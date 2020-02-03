Президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия рабочей группе ОКР

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА и по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Такое решение было принято на заседании президиума, которое прошло в понедельник.

"Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет и всем очевидно, что он затянулся, - отметил министр спорта России Олег Матыцин. - Наша общая цель - оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics (Международной ассоциацией легкоатлетических федераций - прим. ТАСС) для восстановления членства. Ближайшие задачи - принять необходимые дополнительные меры, направленные на борьбу с допингом, и сохранить нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях".

Отмечается, что возглавляемая президентом ОКР Станиславом Поздняковым рабочая группа ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации помимо организации внеочередной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля, будет взаимодействовать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения AIU рекомендовать World Athletics исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.