Знарок: "Спартак" уступил СКА, поскольку игроки оставили немало эмоций в игре с "Динамо"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Поражение хоккеистов столичного "Спартака" в матче против петербургского СКА можно объяснить тем, что команда оставила немало эмоций в матче с московским "Динамо". Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

"Спартак" проиграл СКА в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 0:1. В предыдущем матче красно-белые уступили "Динамо" со счетом 0:4.

"Неплохой был третий период. Не знаю, почему так мы не играли с первого, но так сложилось. У нас были две сложные игры, после первой много эмоций оставили", - сказал Знарок.

"Спартак" мог обеспечить себе место в плей-офф, если бы набрал очки в игре. "Я в таблицу не смотрю. Не знаю, смотрят ли туда игроки", - подчеркнул тренер.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов похвалил свою команду за первые два периода. "Играли в них активно, создавали моменты, хромала реализация. Третий период был совсем другим: "Спартак" добавил, мы чуть-чуть откатились, стали пятиться, но в нужный момент вратарь добавил. У нас работает большинство, но нет голов, реализация хромает", - отметил он.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на второй строчке, набрав 79 очков в 55 матчах. "Спартак" идет пятым, имея в активе 68 очков в 55 играх. В следующем матче СКА примет "Амур" 11 февраля, "Спартак" в этот же день дома сыграет с магнитогорским "Металлургом".