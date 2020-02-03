"Рубин" арендовал футболиста "Ольборга" Абильдгора

ТАСС, 3 февраля. Российский футбольный клуб "Рубин" объявил об аренде датского полузащитника Оливера Абильдгора из "Ольборга". Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

"Рубин" арендовал 23-летнего футболиста до конца сезона. Клуб будет иметь право выкупа после окончания соглашения.

В нынешнем сезоне Абильдгор провел 16 матчей за "Ольборг" во всех турнирах, забив три мяча. За все время он сыграл в 91 матче и отметился четырьмя голами. Полузащитник не привлекался к играм в составе взрослой сборной Дании, но провел 12 матчей за молодежную национальную команду (U21), отличившись дважды.

"Рубин" находится на 13-м месте в чемпионате России. В активе команды 19 очков после 19 игр.