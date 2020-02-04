{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Отец Хабиба Нурмагомедова рассматривает для сына максимум три боя до окончания карьеры

Абдулманап Нурмагомедов отметил, что с ринга нужно уходить вовремя, до наступления апатии
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы
© Артем Геодакян/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов допустил возможность участия сына максимум в трех боях до завершения спортивной карьеры. Об этом он сказал в понедельник в Махачкале на презентации книги "Отец", написанной им в соавторстве с Игорем Рыбаковым.

"Я думаю, Хабибу пора заканчивать [через] полтора-два года. Я-то рассматриваю максимум три боя. Два - это более нормально, или три", - сказал Нурмагомедов-старший.

Он объяснил, почему так считает. "Мы, тухум (род - прим. ТАСС) Нурмагомедовых, держимся 32-33 года, потом начинаем сдавать позиции, это естественно, ничего страшного в этом нет, это называется второе возмужание мужчины. После этого вас покидают выносливость, эластичность мышц; конечно, зрение вас покидает. И к концу, столь много лет проведя на ринге, надоедает это все. Вот эта апатия пока не наступила, нужно вовремя уходить, пока тебя не отправили", - заключил Абдулманап Нурмагомедов.

Хабибу Нурмагомедову 31 год, в ночь на 19 апреля он встретится с американцем Тони Фергюсоном в бою за чемпионский пояс в легком весе, поединок пройдет на турнире UFC 249 в Бруклине.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Бокс
Соперником боксера Гассиева по дебютному бою в супертяжелом весе станет американец Форрест
Поединок пройдет 29 февраля в США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС