Отец Хабиба Нурмагомедова рассматривает для сына максимум три боя до окончания карьеры

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов допустил возможность участия сына максимум в трех боях до завершения спортивной карьеры. Об этом он сказал в понедельник в Махачкале на презентации книги "Отец", написанной им в соавторстве с Игорем Рыбаковым.

"Я думаю, Хабибу пора заканчивать [через] полтора-два года. Я-то рассматриваю максимум три боя. Два - это более нормально, или три", - сказал Нурмагомедов-старший.

Он объяснил, почему так считает. "Мы, тухум (род - прим. ТАСС) Нурмагомедовых, держимся 32-33 года, потом начинаем сдавать позиции, это естественно, ничего страшного в этом нет, это называется второе возмужание мужчины. После этого вас покидают выносливость, эластичность мышц; конечно, зрение вас покидает. И к концу, столь много лет проведя на ринге, надоедает это все. Вот эта апатия пока не наступила, нужно вовремя уходить, пока тебя не отправили", - заключил Абдулманап Нурмагомедов.

Хабибу Нурмагомедову 31 год, в ночь на 19 апреля он встретится с американцем Тони Фергюсоном в бою за чемпионский пояс в легком весе, поединок пройдет на турнире UFC 249 в Бруклине.