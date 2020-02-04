"Спартак" отложил выход в плей-офф. Красно-белые впервые в сезоне КХЛ проиграли СКА

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" потерпел первое в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поражение от петербургского СКА и снова упустил возможность досрочно выйти в плей-офф. Армейцам, которые проигрывали сопернику в предыдущих трех матчах, для победы хватило одного гола.

Для попадания в плей-офф "Спартаку" достаточно было набрать одно очко. Красно-белые имеют шанс высоко подняться в турнирной таблице Западной конференции, чтобы избежать попадания в первом раунде на лидеров регулярного чемпионата. "Спартак" мог выйти в плей-офф еще в субботу, если бы обыграл московское "Динамо", однако команда уступила со счетом 0:4 и еще больше отстала от четвертой строчки, на которой находится финский "Йокерит".

Попадание в первую четверку дает преимущество своей площадки в плей-офф. Отставание от финской команды за семь матчей до конца регулярного чемпионата составляет семь баллов, однако руководство красно-белых уже ломает голову над тем, где команда будет принимать соперника в случае успешного решения задачи. Если это произойдет, то первые две игры "Спартак" сыграет дома. На "ЦСКА-Арене" сделать этого не получится, так как в те же дни свои первые матчи там проведет московский ЦСКА.

По информации ТАСС, "Спартак" уже связывался со всеми аренами в Москве и Московской области, на которых они теоретически могут сыграть. "Мегаспорт" на Ходынке занят под концерты и баскетбол, лед МСА "Лужники" не соответствует качеству, требуемому для матчей КХЛ. "Арену-Мытищи" тоже можно исключить, так как здесь часто проводят встречи баскетбольной Евролиги, при этом она вмещает только 7000 человек, что не подходит для внушительной аудитории поклонников "Спартака". Руководству придется серьезно подумать о выходе из ситуации.

Однако "Спартаку" надо набирать очки, чтобы уверенно перебирать варианты. Впереди у красно-белых есть непростые выезды в Уфу и Казань, а также поединки с крепкими "Металлургом" и "Торпедо". Заключительный в регулярном чемпионате матч, который тоже может повлиять на распределение мест на Западе, подопечные Олега Знарка проведут против московского "Динамо".

Футбольный счет

В состав красно-белых перед матчем со СКА вернулись защитники Патрик Херсли и Дамир Мусин, не участвовавшие во встрече с "Динамо", они и составили первую пару обороны. В атаке появился Александр Хохлачев, вышедший в тройке с одним из самых результативных игроков "Спартака" в последних матчах Федором Малыхиным. Не попал в заявку нападающий Денис Кокарев, упущенный голевой момент которого в противостоянии с "Динамо" многие назвали ключевым. У СКА изменений после победной игры с омским "Авангардом" практически не произошло - в третью пару защитников был поднят вице-чемпион мира среди молодежных команд Данила Галенюк, заменивший бывшего спартаковца Ярослава Дыбленко.

Гости, вероятно, задались целью сразу решить исход матча - по итогам двух периодов петербуржцы перебросали соперника более чем в три раза (32:10). Главный тренер армейцев Алексей Кудашов похвалил свою команду за игру в этих отрезках. "Действовали активно, создавали моменты, но хромала реализация, в третьем периоде было иначе. "Спартак" добавил, мы немного откатились назад и стали пятиться, но в нужный момент вратарь помог нам", - отметил Кудашов.