Несокрушимый. Леброн Джеймс продолжает доминировать в НБА даже в 35 лет

Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2020 пройдет 18 февраля в Чикаго. В последние годы лига отказалась от строгого распределения игроков по конференциям и перешла на принцип капитанов. Теперь главное — не только попасть в число участников звездного уик-энда, но и занять по итогам голосования первое место в своей конференции, потому что лидерам предоставляется право набрать команду на свой вкус. Хочешь — бери всех с Востока или Запада, а хочешь — делай микс из двух конференций.

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В этом году капитаном от Востока будет самый ценный игрок прошлого розыгрыша регулярного чемпионата НБА легкий форвард "Милуоки" 25-летний Яннис Адетокумбо. Он получил около 4,5 млн голосов, положив соперников на лопатки. У всех ближайших преследователей как минимум на два миллиона голосов меньше. А от Запада капитанить будет коллега Адетокумбо по амплуа Леброн Джеймс, ныне выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс". Его результат — около 4,8 млн голосов, ближайшим преследователем был юный Лука Дончич из "Далласа" (около 4,6 млн). Привычное дело, не правда ли? Кажется, уже все поклонники НБА свыклись с мыслью о превосходстве Леброна, недавно вышедшего на третье место в истории НБА по результативности. Вот только есть один любопытный факт — в конце декабря ему исполнилось 35 лет. А конкурентов ему до сих пор нет даже на традиционно богатом звездами Западе. Можно сказать, что руководство НБА и болельщики в целом склонны к сентиментальности и порой принимают решения с оглядкой на прошлое. Но даже беглого взгляда на статистику Джеймса и положение "Лейкерс" в турнирной таблице с лихвой хватит для того, чтобы это утверждение опровергнуть.

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Нынешние "Лейкерс" — на сто процентов команда Леброна. Она официально перешла к нему в июле 2018 года — сразу после того, как он подписал с ней четырехлетний контракт. В первый сезон он попробовал повозиться с местными молодыми надеждами, а затем едва ли не самолично обменял их всех в "Нью-Орлеан" на одного из лучших "больших" современной НБА Энтони Дэвиса. Затем последовала перестройка состава, и сейчас "Лейкерс" снова стали основными претендентами на чемпионский титул и идут в регулярном чемпионате на первом месте в своей конференции с результатом 37 побед и 11 поражений. Но Леброн по-прежнему лучший игрок клуба, только теперь это звание стало еще ценнее. Ведь быть лидером среди сильнейших куда значимее статуса первого парня на деревне. Конечно, с возрастом он внес значительные изменения в свой стиль игры. И в этом сезоне, когда в его распоряжении появились партнеры, способные снять с него часть нагрузки в атаке, это стало особенно заметно. Он приходил в лигу суператлетичным данкером, баскетболистом практически без слабых мест (за исключением, пожалуй, дальнего броска), способным хоть каждый год претендовать на все возможные индивидуальные награды, включая приз лучшему оборонительному игроку. Но теперь он снизил темп игры и большую часть матчей проводит в размеренном ритме. Он стал чуть меньше идти под кольцо, иной раз откровенно халтурить в защите, активнее и точнее атаковать издали и гораздо больше (хотя, казалось бы, куда уж больше?) ассистировать партнерам. Но даже при всем при этом он является вторым в "Лейкерс" по набранным очкам (25,5 в среднем за матч), подборам (7,6) и даже по сыгранным минутам (34,55). А по результативным передачам и вовсе лидирует (10,9), идя при этом на личный рекорд.

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Его влияние на игру "Лейкерс" невозможно переоценить. Да, за счет внушительной глубины состава клуб из Лос-Анджелеса может выиграть отдельный матч у половины команд лиги и без него, но именно Джеймс является тем самым баскетболистом, который способен в перспективе привести их к титулу. Последним игроком до него, который в 35 и более лет был основной атакующей опцией команды — претендента на победу в чемпионате, проводил на паркете соизмеримое количество минут и в целом шел по графику, позволяющему рассчитывать на получение приза самому ценному игроку регулярного чемпионата, был — нет, не великий Коби Брайант, ради которого был изменен формат Матча звезд, чтобы почтить его память. И не Кевин Гарнетт, Дирк Новицки и даже не Майкл Джордан. Им в далекие 80-е годы был самый результативный игрок в истории НБА Карим Абдул-Джаббар. В погоне за Джорданом На самом деле вся карьера Джеймса с момента его прихода в лигу была построена на превосходстве над ожиданиями. Еще в школе он поражал антропометрическими данными и поистине элитным набором умений, так что успех ему фактически был предрешен изначально. Но величие состоит не только из катания как сыр в масле, но и из больших вызовов, которых у Леброна уже было в достатке. В различные годы болельщики задавались вопросами: сможет ли он привести звездный "Майами" к титулу? Смог. А "вытащить" финальную серию против "Голден Стэйт", проигрывая 1−3? Смог. А вот "Кливленд" лишился вообще всех более-менее нормальных игроков — сможет ли Леброн вывести их в финал? И снова да.

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