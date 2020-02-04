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Зимние неолимпийские виды спорта

Сборная Китая пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске из-за коронавируса

Соревнования в дивизионе B пройдут с 1 по 6 марта
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 4 февраля. Мужская и женская сборные Китая не примут участие в чемпионатах мира по хоккею с мячом 2020 года из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Мужская сборная Китая выступает во втором дивизионе чемпионата мира, соревнования пройдут в Иркутске 1-6 марта. В женском турнире китайская команда выступает в элитном дивизионе, турнир состоится 19-22 марта в Осло.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 19,7 тыс. человек, умерли 425 человек. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

Из-за распространения вируса власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3-14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (3-9 февраля), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки - 13-15 марта), отложен этап Гран-при "Формулы-Е" (21 марта), под вопросом проведение юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона (21-27 февраля). Делегация Олимпийского комитета Японии отменила поездку в Пекин, связанную с подготовкой к Олимпийским играм 2022 года.

В связи с распространением вируса китайские спортсмены готовятся к отборочным турнирам и Олимпийским играх в изоляции.

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Зимние неолимпийские виды спорта
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Зимние олимпийские виды спорта
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