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Бокс

Международная ассоциация бокса реструктуризирует долг в $16 млн

Сейчас идет изменение устава организации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) реструктуризирует $16 млн долгов организации. Об этом ТАСС сообщил член исполкома AIBA Умар Кремлев.

"В AIBA начали обсуждать реальные проблемы, - сказал Кремлев. - Сейчас идет изменение устава, готовятся реформы. Долги практически закрыты, идет реструктуризация долга, мы уже переговорили со всеми сторонами. Там долг $16 млн, банкротство не обсуждается".

"Мы приглашаем представителей МОК на наши форумы, чтобы они могли увидеть прогресс", - добавил собеседник агентства.

Международный олимпийский комитет (МОК) в июне лишил AIBA признания, сохранив боксерский турнир в программе Олимпийских Игр 2020 года в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

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