Комиссия спортсменов ждет включения Гатауллина в рабочую группу по восстановлению ВФЛА

ТАСС, 4 февраля. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) надеется, что ее председатель Радион Гатауллин войдет в рабочую группу Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению организации в международной федерации. Об этом говорится в сообщении комиссии спортсменов на ее странице в Instagram.
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Комиссия спортсменов поддерживает решение президиума ВФЛА об уходе в отставку и передаче всех своих прав действующей Рабочей группе ОКР. Мы считаем этот шаг единственно возможным и очень важным для возвращения российской легкой атлетики в спортивное мировое сообщество. Комиссия выражает готовность к плодотворной работе с Рабочей группой ОКР и рассчитывает на приглашение в ее состав своего представителя Радиона Гатауллина. #легкаяатлетика #trackandfield #россия #russia
3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР.
"Комиссия спортсменов поддерживает решение президиума ВФЛА об уходе в отставку и передаче всех своих прав действующей рабочей группе ОКР. Мы считаем этот шаг единственно возможным и очень важным для возвращения российской легкой атлетики в спортивное мировое сообщество", - говорится в сообщении комиссии спортсменов.
"Комиссия выражает готовность к плодотворной работе с рабочей группой ОКР и рассчитывает на приглашение в ее состав своего представителя Радиона Гатауллина", - отмечается в заявлении.
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА предоставить ответ на обвинения.
28 января AIU признал неубедительным ответ ВФЛА, обвинив руководителей в отказе признавать вину организации по допинговому делу Лысенко "перед лицом четких и убедительных доказательств". В связи с этим AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. В свете данного решения Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА.