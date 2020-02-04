Комиссия спортсменов ждет включения Гатауллина в рабочую группу по восстановлению ВФЛА

ТАСС, 4 февраля. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) надеется, что ее председатель Радион Гатауллин войдет в рабочую группу Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению организации в международной федерации. Об этом говорится в сообщении комиссии спортсменов на ее странице в Instagram.

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР.

"Комиссия спортсменов поддерживает решение президиума ВФЛА об уходе в отставку и передаче всех своих прав действующей рабочей группе ОКР. Мы считаем этот шаг единственно возможным и очень важным для возвращения российской легкой атлетики в спортивное мировое сообщество", - говорится в сообщении комиссии спортсменов.

"Комиссия выражает готовность к плодотворной работе с рабочей группой ОКР и рассчитывает на приглашение в ее состав своего представителя Радиона Гатауллина", - отмечается в заявлении.