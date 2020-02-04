Календарь чемпионата мира по хоккею с мячом скорректируют из-за отсутствия сборной Китая

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Мартовский чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске пройдет без сборной из Китая, в связи с чем календарь соревнований скорректируют. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального Минспорта.
"Сборная Китая не примет участие в чемпионате, календарь матчей будет откорректирован под 11 команд", - сказал собеседник агентства.
Решение о неучастии команды из КНР принято из-за ситуации с распространением коронавируса. Сборная Китая должна была выступать в турнире дивизиона B, матчи которого пройдут в Иркутске с 1 по 6 марта 2020 года. Участие примут команды из Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Великобритании, Японии, Латвии, Словакии, Сомали, Монголии.
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, 426 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.