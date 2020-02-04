Календарь чемпионата мира по хоккею с мячом скорректируют из-за отсутствия сборной Китая

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Мартовский чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске пройдет без сборной из Китая, в связи с чем календарь соревнований скорректируют. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального Минспорта.

"Сборная Китая не примет участие в чемпионате, календарь матчей будет откорректирован под 11 команд", - сказал собеседник агентства.