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Шведские хоккейные игры

Хоккеисты Толчинский и Воронков не сыграют за сборную России на Шведских играх из-за травм

На их место вызваны Иван Игумнов, Павел Порядин, а также Артем Швец-Роговой

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России Сергей Толчинский (ЦСКА) и Дмитрий Воронков ("Ак Барс") не примут участия в Шведских хоккейных играх из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

На их место в национальную сборную вызваны Иван Игумнов ("Динамо", Москва), Павел Порядин ("Нефтехимик"), а также Артем Швец-Роговой (СКА).

Шведские хоккейные игры пройдут с 6 по 9 февраля. Сборная России проведет вынесенный матч 6 февраля в Хельсинки против хозяев, а также игры 8 и 9 февраля против команд Швеции и Чехии.

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Шведские хоккейные игры
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