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Кубок Федерации по теннису

Теннисистка Павлюченкова пропустит матч Кубка Федерации и турнир в Петербурге

Встреча между сборными России и Румынии пройдет 7-8 февраля в Клуже-Напоке
Анастасия Павлюченкова AP Photo/Dita Alangkara
Описание
Анастасия Павлюченкова
© AP Photo/Dita Alangkara

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2020 года Анастасия Павлюченкова на сыграет за сборную России против команды Румынии в матче Кубка Федерации и пропустит турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России.

Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии пройдет 7-8 февраля в Клуже-Напоке (Румыния).

"Павлюченкова пропустит Кубок Федерации и турнир в Санкт-Петербурге, чтобы лучше подготовиться к другим турнирам", - сказали в пресс-службе ФТР.

В состав сборной России в игре с румынками вошли Екатерина Александрова, занимающая 28-й номер в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Вероника Кудерметова (40), Светлана Кузнецова (53) и Анна Калинская (109). Капитаном российской команды назначен Игорь Андреев.

Матчи Мировой группы Кубка Федерации с 2020 года проводятся по новому формату. В отборочном раунде сыграют 16 сборных, восемь победителей противостояний выйдут в финальный раунд, который пройдет в Будапеште 14-19 апреля. Там к ним присоединятся финалисты прошлогоднего розыгрыша Кубка Федерации (сборные Австралии и Франции), команда Венгрии (организатор финального турнира) и обладатель wild card ("специального приглашения").

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

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Кубок Федерации по теннису
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