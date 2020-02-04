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Зимние олимпийские виды спорта

В Сочи для участия в чемпионате мира по санному спорту прибыли спортсмены из 20 стран

Турнир пройдет с 14 по 16 февраля

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. 120 спортсменов из более чем 20 стран мира прибыли в Сочи для участия в чемпионате мира по санному спорту, который пройдет на курорте с 14 по 16 февраля. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации города.

Российскую сборную представят Семен Павличенко, Роман Репилов, Татьяна Иванова, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

С 5 по 10 февраля на сочинской трассе пройдет международная тренировочная неделя, в которой примут участие участники чемпионата мира. В расписании соревнований представлены все дисциплины санного спорта: индивидуальная гонка, спринт и командная эстафета, всего будет разыграно семь комплектов наград.

На чемпионате мира 2019 года, который проходил в Винтерберге (Германия), сборная России завоевала золото в эстафете (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров) и две бронзовые медали (Павличенко в личной гонке и спринте).

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Зимние олимпийские виды спорта
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