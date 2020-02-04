FIB пока не планирует вводить дополнительные меры на ЧМ в Иркутске из-за коронавируса

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея с мячом (FIB) пока не намерена вводить дополнительные меры безопасности на чемпионате мира в Иркутске из-за вспышки коронавируса в КНР. Об этом ТАСС рассказал президент FIB Борис Скрынник.
Во вторник объявили о том, что мужская и женская команды Китая не сыграют на чемпионатах мира.
"Нам о дополнительных противовирусных мерах не сообщали, хотя страны интересуются этим. Турниру может угрожать если только объявление Всемирной организацией здравоохранения какой-то пандемии, которая будет влиять на ситуацию в мире. Но это уже коснется всех. Будут еще встречи, консультации и совещания в оргкомитете", - сказал Скрынник.
Мужская сборная Китая выступает во втором дивизионе чемпионата мира, соревнования пройдут в Иркутске 1-6 марта. В женском турнире китайская команда выступает в элитном дивизионе, турнир состоится 19-22 марта в Осло.
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, 426 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах. Из-за распространения вируса власти Китая до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.