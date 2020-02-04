FIB пока не планирует вводить дополнительные меры на ЧМ в Иркутске из-за коронавируса

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея с мячом (FIB) пока не намерена вводить дополнительные меры безопасности на чемпионате мира в Иркутске из-за вспышки коронавируса в КНР. Об этом ТАСС рассказал президент FIB Борис Скрынник.

Во вторник объявили о том, что мужская и женская команды Китая не сыграют на чемпионатах мира.

"Нам о дополнительных противовирусных мерах не сообщали, хотя страны интересуются этим. Турниру может угрожать если только объявление Всемирной организацией здравоохранения какой-то пандемии, которая будет влиять на ситуацию в мире. Но это уже коснется всех. Будут еще встречи, консультации и совещания в оргкомитете", - сказал Скрынник.