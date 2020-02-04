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КХЛ

Крылов: состав ХК "Авангард" должен состоять на 60% из воспитанников к 2023-24 годам

В нынешнем году начнется строительство филиала академии омского клуба в подмосковной Балашихе

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Состав основной команды хоккейного клуба "Авангард" к 2023-2024 годам должен состоять из местных воспитанников на 60%. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов на презентации программы "Авангарда" в рамках развития детско-юношеского хоккея.

"Авангард" идет на втором месте в Восточной конференции чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав в 56 играх 78 очков.

"Мы внедряем эту систему, чтобы снизить расходы на игроков и костяк команды составляли свои воспитанники. К 2023-2024 годам их в основной команде должно быть 60%", - сказал Крылов.

Он также напомнил о том, что в нынешнем году начнется строительство филиала академии "Авангарда" в подмосковной Балашихе. В этом подмосковном городе клуб проводит сейчас домашние матчи из-за того, что дворец в Омске был признан находящимся в аварийном состоянии.

По словам Крылова, "Авангард" делает все возможное, чтобы в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) появился фарм-клуб омичей. "Эта команда нам нужна, чтобы смягчить переход из Молодежной хоккейной лиги в Континентальную хоккейную лигу. Она появится, скорее всего, в Электростали, рядом с Балашихой. То, что клубы КХЛ и МХЛ ("Омские ястребы" - прим. ТАСС) находятся в разных городах, создает сложности, мы вынуждены вызывать хоккеистов МХЛ, и они не играют, но должны ждать, пока выздоровеют травмированные", - отметил он.

Нынешним фарм-клубом "Авангарда" является выступающая в ВХЛ ижевская "Ижсталь". "Цель команды ВХЛ - не призовые места, а подготовка игроков для нашей команды. В "Ижстали" этим недовольны, поэтому мы и хотим свою команду", - подчеркнул Крылов.

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