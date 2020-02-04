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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Дегтярев: реформирование ВФЛА является давно назревшим шагом

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи считает, что неумелое руководство легкой атлетикой утянуло российский спорт в очередной кризис
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев Михаил Терещенко/ТАСС
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Перемены в руководстве Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) назрели, решительные шаги по реформированию были необходимы, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, чей комментарий ТАСС предоставил представитель парламентария.

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"Принятие радикальных мер в легкой атлетике назрело, и начать нужно было с наведения порядка в России, - отметил Дегтярев. - Мы с разных трибун призывали сменить руководство несколько лет, а не дожидаться пока международные организации всех зачистят. Федерацию довели до того, что World Athletics начала процесс полного исключения ВФЛА из своей системы. Запрос на вмешательство в деятельность ВФЛА шел и от самих атлетов, которые устали быть заложниками ситуации".

"Неумелое руководство легкой атлетикой утянуло российский спорт в очередной кризис. Мы поддерживаем решительные шаги нового министра спорта по реформированию ВФЛА с целью защиты прав российских атлетов. Они включают сложный переговорный процесс с международными организациями. Однако, как говорят, у истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение", - добавил парламентарий.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА и по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы нового руководства запланированы на 28 февраля.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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