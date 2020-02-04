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Бокс

Федерация бокса России оплатит адвокатов для Кушиташвили

В понедельник 235-й гарнизонный военный суд отправил двукратного чемпиона России под арест до 1 апреля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федерация бокса России оплатит услуги адвокатов для боксера Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

В понедельник 235-й гарнизонный военный суд отправил двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили под арест до 1 апреля. Адвокат боксера заявил, что обжалует решение об аресте подзащитного.

"Все это будет длиться не один день. Мы будем помогать Кушиташвили, в том числе и с адвокатами", - сказал Кремлев.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили ТАСС, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером, в 2019-м - серебряным. На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге дошел до 1/4 финала.

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