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КХЛ

Олимпийский чемпион Войнов примет решение о продолжении карьеры в "Авангарде" после сезона

Двукратный обладатель Кубка Стэнли пропустил прошлый сезон и подписал контракт с омским клубом на год
Вячеслав Войнов Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Вячеслав Войнов
© Артем Коротаев/ТАСС

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Защитник хоккейного клуба "Авангард" Вячеслав Войнов примет решение по поводу продолжения карьеры в омской команде после окончания сезона. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Войнов пропустил прошлый сезон и подписал контракт с "Авангардом" на год.

"Войнов отрабатывает свой годичный контракт, все в рабочем порядке. Что касается его будущего, то решение мы будем принимать уже после плей-офф. Его решение будет зависеть от того, планирует ли он возвратиться в Национальную хоккейную лигу или нет. Сейчас он сконцентрирован на подготовке к плей-офф", - сказал Крылов.

9 апреля 2019 года НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была вдвое сокращена. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование.

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