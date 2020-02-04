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Евро-2020

Константин Хабенский стал послом ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге

Сертификат посла ему вручил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин и Константин Хабенский Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин и Константин Хабенский
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Актер, народный артист России и основатель фонда помощи детям с опухолями мозга Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы 2020 года по футболу. Сертификат посла ему вручил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин после благотворительной акции в НИИ детской онкологии в Санкт-Петербурге.

"Для меня большая неожиданность и честь войти в такую команду послов. Для меня замечательно, что Евро-2020 в нашей стране будет направлен не только на спортивные мероприятия, но и на социальные", - сказал Хабенский после вручения сертификата.

Сорокин отметил, что во вторник в НИИ была открыта комната, посвященная футболу. В рамках социальной программы чемпионата Европы - 2020 в России НИИ детской онкологии имени Р. М. Горбачевой в Санкт-Петербурге стал шестой клиникой, где появились подобные комнаты.

В ходе акции Хабенский и Сорокин вместе с талисманом предстоящего турнира - футбольным фристайлером Скиллзи - показали юным пациентам центра фильм о Санкт-Петербурге, а также сфотографировались с ними и провели викторину, посвященную футболу.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа ЧЕ-2020, а также один из четвертьфиналов. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах

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Евро-2020
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