Вяльбе сменила Бокарева во главе Ассоциации лыжных видов спорта России

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Елена Вяльбе сменила Андрея Бокарева во главе Ассоциации лыжных видов спорта России. Об этом ТАСС сообщила Вяльбе, которая также возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

"Я действительно возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта, такое решение мы приняли вместе с моими коллегами, собрались и решили. Выборы прошли по уставу организации. Несколько раз со стороны Андрея Рэмовича [Бокарева] были заявления, что ему заниматься этим некогда, что стоит выбрать нового главу ассоциации", - сказала Вяльбе.

Предприниматель Андрей Бокарев возглавлял ассоциацию с 2010 года, в прошлом он являлся президентом Федерации фристайла России.

Ассоциация лыжных видов спорта России была создана летом 2005 года. Она объединяет федерации лыжных гонок, горнолыжного спорта, сноуборда, фристайла, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой, ФЛГР она возглавляет с 2010 года.