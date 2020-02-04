Вяльбе намерена укрепить российские позиции в Международной федерации лыжного спорта

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Новый президент Ассоциации лыжных видов спорта Елена Вяльбе намерена улучшить контакт с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и укрепить российские позиции в организации.

Вяльбе во вторник сменила на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта предпринимателя Андрея Бокарева, руководившего организацией с 2010 года.

"Нам стоит больше контактировать с Международной федерацией лыжного спорта, укреплять свои позиции там. А внутри страны все в штатном режиме - как работало, так и будет работать", - сообщила Вяльбе.

Ассоциация лыжных видов спорта России была создана летом 2005 года. Она объединяет федерации лыжных гонок, горнолыжного спорта, сноуборда, фристайла, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой, с 2010 года она возглавляет Федерацию лыжных гонок России.