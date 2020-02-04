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Более 15 тыс. спортивных мероприятий прошло в Москве в 2019 году

Кроме того, в столице прошло 3,35 тыс. массовых физкультурных мероприятий

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Два миллиона человек приняли участие в более чем 15 тыс. спортивных мероприятий, которые прошли в Москве в течение 2019 года. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"В 2019 году в Москве прошло свыше 15 тыс. официальных спортивных соревнований, в которых приняли участие 2 млн человек. В их числе 130 крупных событий, включая Кубок мэра Москвы по хоккею, Международный теннисный турнир "Кубок Кремля", легкоатлетический забег "Московский марафон", Зимний спортивный праздник в "Лужниках" и другие", - говорится в сообщении.

В том числе прошло 3,35 тыс. массовых физкультурных мероприятий: Московские спартакиады (207 тыс. участников), "Лыжня России" (22 тыс.), "Кросс нации" (15 тыс.), "Кожаный мяч" (11 тыс.), "Золотая шайба" (9 тыс.). Также 650 мероприятий для инвалидов различных категорий и возрастных групп.

Ранее сообщалось, что в 2020 году планируется увеличить число москвичей, которые постоянно занимаются физкультурой и спортом, до 5 млн человек. А также планируется, что в 2020 году количество физкультурных и спортивных мероприятий вырастет до 18,2 тыс. человек.

Кроме того, в 2020 году продолжат развивать и модернизировать общедоступную спортивную инфраструктуру, а также построить 31 новый капитальный спортивный объект, включая Ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках", спортивный комплекс для занятий пятиборьем "Северный".

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