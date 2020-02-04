Третьяк: состав россиян на Евротур говорит, что двери сборной открыты для всех

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 февраля. /ТАСС/. Состав сборной России по хоккею на Шведские игры показывает, что в национальную команду может попасть любой. Об этом на презентации команды рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В составе сборной России выступят шесть игроков, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) этого года. Это защитники Александр Романов (ЦСКА) и Данила Галенюк (СКА), а также форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все - СКА), Григорий Денисенко ("Локомотив"). В команду был вызван и Дмитрий Воронков из "Ак Барса", но он получил травму. Россияне уступили в финале команде Канады (3:4).

"У нас целая плеяда ребят, как вы видите. Мы уверены, что при дисциплине, трудолюбии, выполнении указаний тренеров они могут стать звездами мирового хоккея. Сегодня ворота национальной сборной открыты для всех", - сказал Третьяк.