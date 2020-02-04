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КХЛ

Член совета директоров КХЛ Крылов: Китай пока не заинтересован в развитии хоккея

Александр Крылов отметил, что китайский рынок в сфере спорта очень перспективен

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Китай в настоящий момент решает локальные задачи по подготовке к Олимпийским играм в 2022 году и пока не заинтересован в развитии хоккея глобально. Такое мнение высказал во вторник журналистам член совета директоров КХЛ, председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

В чемпионате КХЛ принимает участие китайский "Куньлунь", основанный в Пекине в 2016 году. За три сезона команда только в первый год своего существования попала в плей-офф, где в первом раунде проиграла магнитогорскому "Металлургу" со счетом в серии 1-4. В текущем сезоне "Куньлунь" входит в зону плей-офф за пять матчей до окончания чемпионата.

"Если появятся китайцы, которые заинтересованы в развитии китайского хоккея, то у них точно получится, а мы [КХЛ] получим большой рынок для продвижения. Пока таких людей не появилось. Они решают локальные задачи по подготовке к Олимпийским играм, что будет дальше, никто не знает", - сказал Крылов.

Он отметил, что китайский рынок в сфере спорта очень перспективен. "Как вы знаете из других областей, например, в баскетболе китайский рынок является очень серьезным, и все за него борются. Почему бы не побороться за хоккей?" - считает член совета директоров КХЛ.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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