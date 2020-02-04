{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шведские хоккейные игры

Киселевич станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх

Его ассистентами назначены Анатолий Голышев, Рушан Рафиков и Андрей Миронов
Богдан Киселевич Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Богдан Киселевич
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 февраля. /ТАСС/. Богдан Киселевич будет капитаном сборной России на третьем этапе Евротура - Шведских хоккейных играх. Об этом на пресс-конференции на дне открытых дверей сообщил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.

Ассистентами капитана назначены Анатолий Голышев, Рушан Рафиков и Андрей Миронов.

Из вратарей в сборную России на Шведские хоккейные игры вызваны Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс") и Александр Самонов (СКА).

"По вратарям мы будем каждую игру смотреть. Обсуждение по вратарям у нас будет на каждый матч", - отметил Кудашов.

Третий этап Евротура пройдет в Стокгольме с 6 по 9 февраля, 6 февраля подопечные Кудашова проведут вынесенный матч в Хельсинки против команды Финляндии (начало - 19:30 мск), 8 февраля встретятся со шведами (18:15), 9 февраля - с чехами (14:15).

Теги
Шведские хоккейные игры
Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Алексей Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея
Бывший форвард сборной России стал первым хоккеистом, включенным туда в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС