Киселевич станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 февраля. /ТАСС/. Богдан Киселевич будет капитаном сборной России на третьем этапе Евротура - Шведских хоккейных играх. Об этом на пресс-конференции на дне открытых дверей сообщил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.

Ассистентами капитана назначены Анатолий Голышев, Рушан Рафиков и Андрей Миронов.

Из вратарей в сборную России на Шведские хоккейные игры вызваны Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс") и Александр Самонов (СКА).

"По вратарям мы будем каждую игру смотреть. Обсуждение по вратарям у нас будет на каждый матч", - отметил Кудашов.

Третий этап Евротура пройдет в Стокгольме с 6 по 9 февраля, 6 февраля подопечные Кудашова проведут вынесенный матч в Хельсинки против команды Финляндии (начало - 19:30 мск), 8 февраля встретятся со шведами (18:15), 9 февраля - с чехами (14:15).