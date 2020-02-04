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Массовый спорт

Сотникова и Брызгалова примут участие в праздновании Дня зимних видов спорта в Воронеже

День зимних видов спорта пройдет в шестой раз, мероприятие состоится 8-9 февраля в 11 городах России
Аделина Сотникова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Аделина Сотникова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 4 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова проведут мастер-классы на центральной площадке Дня зимних видов спорта, которой в 2020 году станет Воронеж. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

День зимних видов спорта пройдет в шестой раз, мероприятие состоится 8-9 февраля в 11 городах России, включая, помимо Воронежа, Архангельск, Брянск, Калининград, Кондопогу, Йошкар-Олу, Саранск, Пензу, Тамбов, Ижевск и Ульяновск, а также в Приэльбрусье. Праздник пройдет в рамках программы ОКР по содействию развития массового спорта "Олимпийская страна".

В церемонии открытия, которая состоится 8 февраля и начнется в 12:00 мск, примут участие президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков и губернатор Воронежской области Александр Гусев, которые вручат памятные медали и призы победителям конкурса в социальных сетях, посвященного Дню зимних видов спорта. Также в качестве почетных гостей на мероприятие приглашены двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, олимпийские чемпионки Ирина Макогонова (волейбол), Тамара Замотайлова (спортивная гимнастика), Елена Рузина (легкая атлетика) и другие спортсмены.

В Воронеже на площади Ленина, помимо мастер-классов Сотниковой и Брызгаловой, пройдут турниры по хоккею, конькобежному спорту, керлингу и многочисленные развлекательно-познавательные мероприятия. В воскресенье, 9 февраля, пройдет ледовое шоу с участием трехкратного призера чемпионата Европы Максима Ковтуна.

На стадионе "Олимпик" пройдет лыжная гонка, участники которой должны будут преодолеть дистанцию 2020 метров в честь предстоящих летних Олимпийских игр в Токио. Старт забегу даст телекомментатор Дмитрий Губерниев. На финише всех участников ждут сувениры и ценные подарки. В рамках фестиваля "Воронежские молнии" пройдет спринтерский забег по конькобежному спорту.

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