Ганус: отказ РУСАДА от публичных слушаний в суде будет моветоном и плохим знаком

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Нежелание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соглашаться на публичные слушания при судебном рассмотрении спора со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) будет воспринято международным сообществом как моветон и желание утаить факты дела. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, который делегировал права по ведению дела наблюдательному совету и совету учредителей организации.

В понедельник WADA направило официальный запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) о желании провести публичное слушание по спору с РУСАДА.

"Это предсказуемое решение, - сказал Ганус. - И это желание не только WADA, за публичные слушания выступает все международное спортивное и антидопинговое сообщество. В этой связи уход от них будет плохим знаком. Отсутствие транспарентности в этой среде будет считаться моветоном".