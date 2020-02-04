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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ганус: отказ РУСАДА от публичных слушаний в суде будет моветоном и плохим знаком

Вместе с тем гендиректор РУСАДА отметил, что публичные слушания способны нанести урон имиджу российского спорта
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Нежелание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соглашаться на публичные слушания при судебном рассмотрении спора со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) будет воспринято международным сообществом как моветон и желание утаить факты дела. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, который делегировал права по ведению дела наблюдательному совету и совету учредителей организации.

В понедельник WADA направило официальный запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) о желании провести публичное слушание по спору с РУСАДА.

"Это предсказуемое решение, - сказал Ганус. - И это желание не только WADA, за публичные слушания выступает все международное спортивное и антидопинговое сообщество. В этой связи уход от них будет плохим знаком. Отсутствие транспарентности в этой среде будет считаться моветоном".

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"Если закрываться, то это определенный посыл всему миру о том, что нам есть что скрывать. По большому счету, все вопросы, связанные с антидопинговой деятельностью, имеют социальный характер и являются публичными. Если только речь не идет о вопросах личного здоровья или других нюансах", - добавил он.

Вместе с тем гендиректор РУСАДА отметил, что публичные слушания способны нанести урон имиджу российского спорта. "Если у нас нет аргументов и доводов, то это может нанести удар по репутации. В этом отношении есть над чем подумать", - сказал Ганус.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если CAS примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

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