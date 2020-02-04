Брагин продолжит возглавлять молодежную сборную России по хоккею

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 февраля. /ТАСС/. Валерий Брагин, в конце января вошедший в тренерский штаб сборной России по хоккею, продолжит возглавлять молодежную национальную команду. Об этом на представлении команды рассказал сам Брагин.

"Там есть хорошие помощники. Все будет под контролем", - отметил Брагин.

В конце января было объявлено о том, что Брагин входит в тренерский штаб основной сборной России. "Поступило предложение от национальной команды. Появилась новая мотивация продолжать работать дальше. Предложение принял, подписал контракт", - сказал специалист.

"Поколения игроков в течение 10 лет проходили через мои руки, знаю их прекрасно. ФХР (Федерация хоккея России) приняла это во внимание и приняла такое решение", - добавил он.

Глава штаба национальной команды Роман Ротенберг отметил, что для Брагина подобная ситуация не нова. "Такая же ситуация была в 2018 году, когда он поехал на молодежный турнир из национальной команды", - отметил функционер.