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Сборные по хоккею

Брагин продолжит возглавлять молодежную сборную России по хоккею

В конце января было объявлено о том, что специалист входит в тренерский штаб основной сборной России
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 февраля. /ТАСС/. Валерий Брагин, в конце января вошедший в тренерский штаб сборной России по хоккею, продолжит возглавлять молодежную национальную команду. Об этом на представлении команды рассказал сам Брагин.

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"Там есть хорошие помощники. Все будет под контролем", - отметил Брагин.

В конце января было объявлено о том, что Брагин входит в тренерский штаб основной сборной России. "Поступило предложение от национальной команды. Появилась новая мотивация продолжать работать дальше. Предложение принял, подписал контракт", - сказал специалист.

"Поколения игроков в течение 10 лет проходили через мои руки, знаю их прекрасно. ФХР (Федерация хоккея России) приняла это во внимание и приняла такое решение", - добавил он.

Глава штаба национальной команды Роман Ротенберг отметил, что для Брагина подобная ситуация не нова. "Такая же ситуация была в 2018 году, когда он поехал на молодежный турнир из национальной команды", - отметил функционер.

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