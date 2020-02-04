Кандидатуры на пост тренера сборной России по гандболу будут рассмотрены 6 февраля

ТАСС, 4 февраля. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) на заседании 6 февраля рассмотрит кандидатуры на должность главного тренера мужской сборной страны. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

Эдуард Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера 16 января после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. Россияне заняли 22-е место из 24 команд, не сумев выйти в основной раунд турнира и потерпев поражения во всех трех встречах предварительного раунда.

Также на заседании исполкома будут подведены итоги женского чемпионата мира и мужского чемпионата Европы.

Отборочный турнир мужского чемпионата мира 2021 года пройдет 18-19 апреля, российские гандболисты встретятся с командой Турции.