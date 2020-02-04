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Шведские хоккейные игры

Кудашов: сборная России готова играть в энергозатратный хоккей из-за обилия молодежи

В составе сборной России выступят шесть игроков, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира этого года
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 февраля. /ТАСС/. Нынешняя сборная России способна играть в энергозатратный хоккей благодаря большому количеству молодежи в составе. Об этом рассказал главный тренер россиян Алексей Кудашов.

В составе сборной России выступят шесть игроков, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) этого года. Это защитники Александр Романов (ЦСКА) и Данила Галенюк (СКА), а также форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все - СКА), Григорий Денисенко ("Локомотив"). В команду был вызван и Дмитрий Воронков из "Ак Барса", но он получил травму. Россияне уступили в финале команде Канады (3:4).

"У нас философия основывается на атакующих действиях, мы любим атаковать. У нас энергозатратный хоккей, много молодых ребят, быстрая команда, поэтому мы способны так играть", - сказал Кудашов.

Шведские хоккейные игры пройдут с 6 по 9 февраля.

Теги
Шведские хоккейные игры
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