"Тамбов" предварительно договорился с ФНЛ о переносе майского матча "Нижнего Новгорода"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Руководство клуба "Тамбов" достигло предварительной договоренности с Футбольной национальной лигой (ФНЛ) о переносе запланированного на 10 мая матча первенства Олимп - ФНЛ "Нижний Новгород" - "Краснодар-2" для проведения домашней игры Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова.

Во вторник "Тамбов", чей стадион "Спартак" находится на реконструкции, на официальном сайте сообщил о том, что проведет домашние матчи во второй части чемпионата России в сезоне-2019/20 в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, который принимал матчи чемпионата мира 2018 года. В первой части сезона тамбовчане принимали соперников в Саранске на "Мордовия-Арене". Во второй части сезона "Тамбову" и "Нижнему Новгороду" предстоит провести пять и шесть домашних матчей соответственно. Предварительно все игры, кроме одной, намечены на разные даты - 10 мая "Нижний Новгород" должен принять на одноименном стадионе "Краснодар-2", а у "Тамбова" на этот же день запланирована домашняя игра против "Сочи".