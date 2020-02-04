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Футбол в России

"Тамбов" предварительно договорился с ФНЛ о переносе майского матча "Нижнего Новгорода"

Тамбовский клуб проведет домашние матчи во второй части чемпионата России в сезоне-2019/20 в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Руководство клуба "Тамбов" достигло предварительной договоренности с Футбольной национальной лигой (ФНЛ) о переносе запланированного на 10 мая матча первенства Олимп - ФНЛ "Нижний Новгород" - "Краснодар-2" для проведения домашней игры Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова.

Во вторник "Тамбов", чей стадион "Спартак" находится на реконструкции, на официальном сайте сообщил о том, что проведет домашние матчи во второй части чемпионата России в сезоне-2019/20 в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, который принимал матчи чемпионата мира 2018 года. В первой части сезона тамбовчане принимали соперников в Саранске на "Мордовия-Арене". Во второй части сезона "Тамбову" и "Нижнему Новгороду" предстоит провести пять и шесть домашних матчей соответственно. Предварительно все игры, кроме одной, намечены на разные даты - 10 мая "Нижний Новгород" должен принять на одноименном стадионе "Краснодар-2", а у "Тамбова" на этот же день запланирована домашняя игра против "Сочи".

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"Естественно, мы увидели этот момент, - сказала Коновалова. - Предварительно, когда мы решали, где будем играть - в Волгограде, Химках или Нижнем Новгороде, обсуждали с ФНЛ возможность состыковать календари. Нам сказали: "Вы определяетесь с местом проведения - будем решать". Думаю, мы этот вопрос утрясем".

"Предварительная договоренность с ФНЛ есть", - отметила гендиректор "Тамбова", не став уточнять, на какую дату может быть перенесен матч "Нижний Новгород" - "Краснодар-2". При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе "Нижнего Новгорода", информации о возможном переносе игры команды против "Краснодара-2" в клубе нет.

"Тамбов" после 19 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко; отрыв дебютанта премьер-лиги от зоны прямого вылета в Олимп-ФНЛ составляет три очка. В 20-м туре команда из Тамбова 1 марта в домашнем матче сыграет с казанским "Рубином". "Нижний Новгород" во втором по силе дивизионе чемпионата России занимает 11-е место, набрав в 25 матчах 35 очков; отставание от зоны стыковых матчей за право сыграть в премьер-лиге составляет 13 очков. В 26-м туре первенства Олимп-ФНЛ нижегородцы 9 марта на своем поле сыграют с калининградской "Балтикой".

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