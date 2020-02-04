Яшин не думал, что будет включен в Зал славы Международной федерации хоккея

Во вторник пресс-служба IIHF объявила о том, что Яшин стал первым игроком, принятым в Зал славы в 2020 году.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 1993 года в составе сборной России Алексей Яшин не думал, что его примут в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом Яшин рассказал ТАСС.

"Для меня большая честь, и очень приятно быть принятым в этот зал. Если честно, я даже не думал об этом. Очень приятно и здорово, что мою карьеру оценили в хоккейном мире", - отметил Яшин.

"Запоминающихся моментов в моей карьере было много, один конкретный выделить не могу. Это и драфт НХЛ [Национальной хоккейной лиги], и молодежный чемпионат мира, и Олимпийские игры, и игра в НХЛ. У меня вся карьера перед глазами. Очень здорово, что мне удалось играть достаточно долго", - добавил собеседник агентства.

Официальная церемония включения Яшина в Зал славы IIHF состоится на конгрессе организации во время чемпионата мира, который пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая. "Я никогда не был на этой церемонии. Но сейчас, конечно, планирую присутствовать", - заключил 46-летний Яшин.

Яшин завершил профессиональную карьеру в 2012 году. Он является чемпионом мира 1993 года, серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр-2002 в составе сборной России. Выступал за клубы НХЛ "Оттава" (1993-2001) и "Нью-Йорк Айлендерс" (2001-2007). Также Яшин защищал цвета екатеринбургского "Автомобилиста", московских "Динамо" и ЦСКА, ярославского "Локомотива" и петербургского СКА.