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КХЛ

Самый результативный легионер в истории московского "Динамо" продлил контракт с клубом

Новое соглашение с финским защитником Юусо Хиетаненом рассчитано до 2021 года
Юусо Хиетанен Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Юусо Хиетанен
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 4 февраля. Финский защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Новое соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано до 2021 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Хиетанен набрал 36 очков (13 голов + 23 передачи).

Хиетанен перешел в "Динамо" из нижегородского "Торпедо" в 2015 году. Он является рекордсменом среди легионеров по количеству проведенных матчей за "Динамо" (301), а также по количеству набранных очков (127). Финн дважды участвовал в Матче звезд КХЛ. В составе сборной Финляндии он является бронзовым призером Олимпийских игр - 2014 и двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2014, 2016).

"Динамо" досрочно вышло в плей-офф КХЛ, на данный момент подопечные Владимира Крикунова занимают третье место в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 56 играх.

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