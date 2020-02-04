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Сборные по хоккею

Николишин: Яшин заслужил включение в Зал славы IIHF долгой и успешной карьерой

Во вторник пресс-служба Международной федерации хоккея объявила, что россиянин стал первым игроком, принятым в Зал славы в 2020 году

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Включение Алексея Яшина в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) является заслуженным результатом его успешной и долгой карьеры. Таким мнением с ТАСС поделился бронзовый призер Олимпийских игр, партнер Яшина по сборной России и московскому "Динамо" Андрей Николишин.

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Во вторник пресс-служба IIHF объявила о том, что Яшин стал первым игроком, принятым в Зал славы в 2020 году.

"Поздравляю Алексея, он заслужил это своей долгой и успешной карьерой, - сказал Николишин. - Давно уже нужно было его включить в Зал славы, он много играл на международной арене. Мы с ним выигрывали молодежный и взрослый чемпионаты мира, в "Динамо" были яркие победы. Алексей был одним из ведущих хоккеистов во всех клубах, которых играл, и в сборной".

Ранее Яшин заявил ТАСС, что не ждал своего включения в Зал славы. "Ты не ждешь таких признаний, а просто играешь в хоккей и наслаждаешься этим. А все признания приходят в определенное время, но ты никогда не играешь ради этого", - отметил Николишин.

Яшин завершил профессиональную карьеру в 2012 году. Он является чемпионом мира 1993 года, серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр-2002 в составе сборной России. Выступал за клубы НХЛ "Оттава" (1993-2001) и "Нью-Йорк Айлендерс" (2001-2007). Помимо "Динамо", Яшин защищал цвета екатеринбургского "Автомобилиста", московского ЦСКА, ярославского "Локомотива" и петербургского СКА.

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