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Евро-2020

Сорокин: распространение нового коронавируса не окажет влияния на проведение Евро-2020

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа чемпионата Европы и один из четвертьфиналов
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Распространение в мире нового типа коронавируса не повлияет на проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, которые должны пройти летом. Такое мнение высказал журналистам гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

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"Нет, никакого воздействия на проведение турнира это не окажет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа чемпионата Европы - 2020, а также один из четвертьфиналов. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Сорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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