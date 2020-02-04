"Санкт-Петербург" готов. В УЕФА остались довольны подготовкой города и стадиона к ЧЕ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Пятый и заключительный инспекционный визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург в преддверии чемпионата Европы по футболу 2020 года стартовал во вторник. По итогам первого из трех дней программы руководитель операционной деятельности на объектах международной организации Андреас Шар остался полностью доволен увиденным.

Представитель УЕФА, выступая перед журналистами, напомнил, что стадион "Санкт-Петербург" был одобрен к чемпионату мира 2018 года. "Мне кажется, стадион полностью готов, сейчас идет финальная настройка, - сказал Шар. - У нас есть градация - красный - не очень хорошо готовые, зеленый - хорошо готовые; этот стадион в зеленой зоне, в красной зоне стадионов нет, но есть, скажем так, в оранжевой. Мы очень хорошо оцениваем готовность стадиона и города к проведению чемпионата".

На стадионе, который является домашним для петербургского "Зенита", этим летом пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене два матча - игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня соответственно. 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится очная встреча между этими соперниками российской команды, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, власти города ожидают, что около 1 млн человек посетит город во время чемпионата Европы. "В период проведения чемпионата мира нас посетили около 1 млн болельщиков. Думаю, что в период чемпионата Европы будет примерно такая же цифра", - сказал он.

Одна из фан-зон во время чемпионата Европы будет расположена на Дворцовой площади. Как заявил в декабре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, там можно будет посмотреть трансляции четвертьфинальных, полуфинальных и финального матча, которые состоятся в других городах. Кириллов во вторник уточнил, что она будет работать с 3 по 12 июля, при этом ее вместимость составит 15 тыс. человек. Главная же фан-зона будет расположена на Конюшенной площади.

Гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин в свою очередь поделился ожиданиями от посещаемости игр турнира в Санкт-Петербурге. Вместимость одноименного стадиона составляет 62 315 зрителей. "Город хорошо подготовился - Санкт-Петербург находится в числе лидеров по конкурсу на один билет. У нас есть уверенность, что пустых мест на стадионе не будет", - заявил он.

Электронные билеты и Fan ID

Также Сорокин рассказал об основном отличии в подготовке стадиона "Санкт-Петербург" к Евро-2020 по сравнению с матчами Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. "Часть билетов будут электронными. У нас есть уверенность, что перестройка системы контроля доступа не вызовет никаких сложностей. Фактически мы полностью готовы к этому", - отметил гендиректор оргкомитета российской части турнира, добавив, что не все 100% билетов будут электронными, но значительная их часть.