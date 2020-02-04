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Допинг-скандал вокруг российского спорта

CAS рассмотрит дела биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной 2 и 3 марта

Они были лишены серебряных медалей эстафетной гонки Игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 4 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, попавших под санкции Международного олимпийского комитета (МОК) 2 и 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

27 ноября 2017 года МОК пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой и заняла 21-е место в масс-старте. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е - в гонке преследования и 53-е - в индивидуальной гонке. 1 декабря 2017 года МОК дисквалифицировал Зайцеву, которая в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е - в спринте, 11-е - в гонке преследования, 23-е - в масс-старте.

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Расследование опиралось на заявления Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпиады в Сочи, по итогам ее работы и были дисквалифицированы Зайцева, Романова, Вилухина и еще 40 российских спортсменов.

В январе 2018 года Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян. CAS не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Также россиянки подали иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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Допинг-скандал вокруг российского спорта
Биатлонистка Вилухина намерена посетить слушания своего дела в CAS
Дела российских биатлонисток, попавших под санкции Международного олимпийского комитета, будут рассмотрены 2 и 3 марта
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