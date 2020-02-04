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Допинг в спорте

Свищев и представители РУСАДА обсудили поправки в УК РФ по антидопинговым правилам

Также во встрече принимали участие заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая и начальник отдела по расследованиям агентства Леонид Иванов

ТАСС, 4 февраля. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев и генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус провели рабочую встречу в преддверии вступления в силу новых антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Также во встрече принимали участие заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая и начальник отдела по расследованиям агентства Леонид Иванов. Участники заседания обсудили необходимые законотворческие инициативы в связи с вступлением в силу в 2021 году нового Всемирного антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил.

В ходе встречи были рассмотрены возможные поправки, касающиеся применения и возможности усиления ответственности в ст. 230.1 УК РФ "Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте", а также в ст. 230.2 "Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте".

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Допинг
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