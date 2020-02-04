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Летние неолимпийские виды спорта

Газон стадиона "Фишт" после регбийной игры будет готов к футбольному матчу через месяц

1 февраля на стадионе состоялся матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Испании, 1 марта запланирована игра чемпионата России по футболу между "Сочи" и тульским "Арсеналом"

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Газон стадиона "Фишт" в Сочи после проведения матча чемпионата Европы по регби между сборными России и Испании будет полностью готов через месяц для организации футбольной встречи. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе стадиона.

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1 февраля на сочинском стадионе состоялся первый матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Испании. Встреча завершилась со счетом 31:12 в пользу сборной Испании. 1 марта здесь запланирован матч чемпионата России между "Сочи" и тульским "Арсеналом".

"Специалисты стадиона "Фишт" приступили к восстановительным работам на поле. К ближайшему матчу между "Сочи" и "Арсеналом", который пройдет на стадионе "Фишт" 1 марта, газон футбольного поля будет полностью готов", - сообщили в пресс-службе, добавив, что во время игры нагрузка на поле была очень высока.

По данным пресс-службы, специалисты уже завершили удаление мертвых растительных остатков и приступили к подсевке поля. Отмечается, что трудоемкие работы проводятся с помощью спецтехники. Над восстановлением поля трудятся семь человек.

Стадион "Фишт" в Сочи был построен к Олимпиаде 2014 года, там проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной клуба Российской премьер-лиги "Сочи".

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Летние неолимпийские виды спорта
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