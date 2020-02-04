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Футбол в России

Гол Мамаева помог "Ростову" обыграть "Партизан" на Кубке Париматч Премьер

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 4 февраля. "Ростов" со счетом 3:1 обыграл сербский "Партизан" в игре второго тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Дохе.

Голы в составе "Ростова" забили Павел Мамаев (32-я минута), Александр Долгов (57) и Элдор Шомуродов (73). У "Партизана" с пенальти на 87-й минуте отличился Умар Садик.

Мамаев во второй раз отличился за новую команду, ранее он забил в товарищеской встрече в ворота "Риги" (3:1). 31-летний игрок подписал контракт с "Ростовом" в конце сентября прошлого года, соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Сыгравший два матча "Ростов" с тремя очками вышел на первое место турнирной таблицы, опередив по количеству забитых мячей московский "Спартак" (3 очка), третьим идет "Партизан" (2), последнюю строчку занимает московский "Локомотив" (1).

"Спартак" и "Локомотив" проведут очную встречу в среду, начало - 18:00 мск.

Всего команды проведут по одной встрече друг против друга, турнир завершится 9 февраля.

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Российский футбол
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